Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах — очень слабый руководитель мирового спорта. Он должен не подаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета. В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации.

Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать. Бах сам спортсмен в прошлом. Видимо, из-за пресса, который на него давит, он не может разобраться в ситуации», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.