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Фетисов: «Томас Бах — очень слабый руководитель мирового спорта. Он не может разобраться в ситуации»

Фетисов назвал главу МОК Баха слабым руководителем мирового спорта
Артем Бухаев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах — очень слабый руководитель мирового спорта. Он должен не подаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета. В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации.

Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать. Бах сам спортсмен в прошлом. Видимо, из-за пресса, который на него давит, он не может разобраться в ситуации», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
Томас Бах
МОК
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