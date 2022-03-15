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Почетный член МОК Хайберг назвал важным возвращение России в мировой спорт

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Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг высказал мнение, что российских спортсменов нужно вернуть на международные соревнования.

«Действия МОК оказались более решительными, чем я предполагал. Мы в МОК всегда были осторожны, Россия — это великая спортивная держава. В таких случаях нужно быть аккуратнее, избегать резких движений, но пришлось реагировать», — приводит РИА «Новости» слова Хейберга со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в своих соревнованиях из-за ситуации с Украиной. Большинство международных федераций последовали этой рекомендации, некоторые допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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Руководитель оргкомитета Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года подчеркнул, что не считает жесткие санкции к российскому спорту оправданными.

«Для меня теперь важно, чтобы мы подумали о том, как Россия и Белоруссия вернутся в международный спорт. Мы хотим с помощью спорта построить лучший мир, и в этом процессе должны участвовать все страны. Поэтому одновременно с отстранением мы должны смотреть вперед и готовиться к возвращению российских и белорусских спортсменов. Они должны вернуться и иметь равные права с другими. Мы должны вернуться к ситуации, которой мы все наслаждались», — заявил Хейберг.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220315/mok-1778294290.html
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