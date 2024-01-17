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Сегодня, 15:15

В ОКР считают, что россияне примут участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года

Виктория Кравченко
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Президент ОКР Станислав Поздняков уверен, что российские спортсмены смогут выступить на юношеских Олимпийских играх 2026 года.

«У нас высокая степень уверенности, что наши юные спортсмены смогут там участвовать. Мы готовим программу по подготовке спортсменов к 2026 году. Мы отдаем себе отчет, что сейчас готовим спортсменов в олимпийскую команду 2028 года», — приводит слова Позднякова ТАСС со ссылкой на «Россия 24».

Летние юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдет в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. В 2028 году летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Источник: https://tass.ru/sport/19749277
Станислав Поздняков
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