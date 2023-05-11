Винер заявила, что нужно провести альтернативные Олимпийские игры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что влияние политики на спорт говорит о необходимости проведения альтернативных Олимпийских игр с участием стран ШОС, БРИКС и СНГ.

«В Ташкенте проходят соревнования по боксу, в них участвуют сто стран, но в их числе нет США. Давайте мы сделаем свои игры, давайте проводить альтернативные Олимпийские игры.

ШОС, БРИКС, СНГ — сильные организации, которые должны договориться, что они будут сюда пускать и приглашать ведущих спортсменов, — добавила она. — Пока они боятся это делать, потому что [международная] федерация негласно запрещает участвовать в наших соревнованиях, а нам — в их. Говорят, что должна соблюдаться безопасность. Это неправда — нас всегда принимали прекрасно. Нет конкуренции — нет спорта. Если нет конкурентов, Олимпийские игры теряют свой смысл, и к этому все идет», — цитирует Винер ТАСС.

Ранее Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.