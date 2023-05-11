Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:03

Винер заявила, что нужно провести альтернативные Олимпийские игры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Винер-Усманова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что влияние политики на спорт говорит о необходимости проведения альтернативных Олимпийских игр с участием стран ШОС, БРИКС и СНГ.

«В Ташкенте проходят соревнования по боксу, в них участвуют сто стран, но в их числе нет США. Давайте мы сделаем свои игры, давайте проводить альтернативные Олимпийские игры.

ШОС, БРИКС, СНГ — сильные организации, которые должны договориться, что они будут сюда пускать и приглашать ведущих спортсменов, — добавила она. — Пока они боятся это делать, потому что [международная] федерация негласно запрещает участвовать в наших соревнованиях, а нам — в их. Говорят, что должна соблюдаться безопасность. Это неправда — нас всегда принимали прекрасно. Нет конкуренции — нет спорта. Если нет конкурентов, Олимпийские игры теряют свой смысл, и к этому все идет», — цитирует Винер ТАСС.

Ранее Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ирина Винер-Усманова
8
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования
Новости
RSS RSS
Все новости