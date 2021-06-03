Валуев предложил альтернативу Казани для проведения в России Олимпиады после снятия санкций

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о заявке Казани на проведение летних Олимпийских игр после окончания действия санкций.

«Я за то, чтобы в любом городе России проводилась Олимпиада. Но если вы хотите узнать мое личное мнение, то я выберу Санкт-Петербург, потому что это мой родной город», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова, заявившего, что в Казани мечтают принять Олимпиаду. По словам Матыцина, его ведомство поддержит заявку Казани на принятие игр, если она будет подана.

«Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

(Владислав Флегонтов)