ОКР получил в дар оригинал исторического Олимпийского манифеста

В штаб-квартире ОКР на Лужнецкой набережной открылась специальная экспозиция, посвященная Олимпийскому манифесту.

Важнейший для мировой, спортивной и олимпийской истории документ, который ранее находился в частной коллекции, был выкуплен на аукционе президентом Международной федерации фехтования (FIE) Алишером Усмановым и передан в МОК.

Кадры торжественной церемонии передачи оригинала рукописи президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху также вошли в экспозицию, ознакомиться с которой, равно как и с текстом манифеста, теперь могут все гости Олимпийского комитета России.