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ОКР получил в дар оригинал исторического Олимпийского манифеста

19:15
Тот самый манифест.
Тот самый манифест.

В штаб-квартире ОКР на Лужнецкой набережной открылась специальная экспозиция, посвященная Олимпийскому манифесту.

Важнейший для мировой, спортивной и олимпийской истории документ, который ранее находился в частной коллекции, был выкуплен на аукционе президентом Международной федерации фехтования (FIE) Алишером Усмановым и передан в МОК.

Кадры торжественной церемонии передачи оригинала рукописи президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху также вошли в экспозицию, ознакомиться с которой, равно как и с текстом манифеста, теперь могут все гости Олимпийского комитета России.

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