В Госдуме поддержали идею проведения летних ОИ в Казани

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о готовности Министерства спорта поддержать заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр после окончания санкций. Об этом сообщил Матыцин РИА Новости.

«Это колоссальная возможность догнать и обогнать время — стать самым современным городом мира на период проведения Олимпийских игр. Мы помним, например, какой был Адлер до Олимпиады и какой Адлер сейчас. Адлер — это теперь курорт мирового значения.

Нам было бы очень почетно и важно провести такое соревнование на территории РФ. В Казани проходил целых ряд спортивных соревнований, среди которых Универсиада и ЧМ по водным видам спорта. В Казани очень любят спорт и там умеют проводить соревнования. К тому же, там современные спортивные сооружения. Можем только приветствовать", — сказал Свищев «СЭ».

(Данил Алешин)