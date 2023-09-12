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Сегодня, 12:38

В МОК назвали причину отсутствия президента ОКР Позднякова в составе комиссии организации

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ответили на вопрос «СЭ» о причинах невключения главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в состав комиссии МОК.

«В соответствии со стандартной процедурой, каждый год состав комиссий МОК пересматривается и адаптируется. В рамках этого процесса было принято решение не включать господина Позднякова в состав комиссии по программе на 2023 год», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МОК.

Поздняков вошел в состав комиссии МОК в 2019 году. 10 сентября стало известно, что его не включили в новый состав комиссии Международного олимпийского комитета. Сообщалось, что россиянина заменит первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн.

49-летний Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы, а также пятикратным чемпионом России (в личных соревнованиях) по фехтованию на саблях. Он стал главой Олимпийского комитета России в 2018 году.

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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