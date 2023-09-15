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Сегодня, 15:22

Поздняков: «Мы регулярно общаемся с главами международных федераций»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о взаимодействии с представителями международных федераций.

«Мы регулярно общаемся с главами международных федераций. Детали этого я не могу раскрывать. Последний раз, когда я общался с Бахом? В декабре прошлого года на Олимпийском саммите», — сказал Поздняков «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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