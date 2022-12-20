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Олимпиада

Сегодня, 11:24

В МИД РФ ждут конкретных решений по участию россиян на Олимпиаде в Париже

Виталий Косик
Корреспондент
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Флаг Олимпийского комитета России.
Фото Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин прокомментировал предложение Олимпийского комитета США допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, но без национального флага.

«Давайте посмотрим, перейдут они от слов к делу или нет. Россия была, есть и будет одним из важнейших участников международного спортивного и олимпийского движений. Для нашей страны важно обеспечить российским атлетам, которые всю жизнь посвятили спорту и готовились к борьбе за мировое первенство, возможность равноправного участия в международных соревнованиях, в том числе с целью демонстрации достижений отечественной системы профессиональной подготовки», — приводит слова Вершинина РИА Новости.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221220/olimpiada-1839906836.html
Олимпиада
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