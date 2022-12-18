Винер: «Если вердикт МОК не будет положительным, будем идти своим путем»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ответила на вопрос «СЭ» об изменчивости заявлений Томаса Баха.

— Каковы ваши ожидания от следующего года?

— В следующем году будем готовить интересные программы, тренироваться. К нам уже стали приезжать иностранцы. Они выступают по программе неполной. Их сильно напугали санкциями от имени МОК. Люди идут на звезд, а звезды — в России.

— Как вы относитесь к изменчивости в заявлениях Баха?

— Никак не отношусь к заявлениям Баха. Я жду окончательный вердикт. Если он будет положительным, то это будет хорошо. Если нет, то значит так и должно быть. Будем идти своим путем.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.