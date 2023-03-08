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Украинские федерации потребуют от МОК сохранить санкции против россиян

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Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к МОК с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, документ будет подписан в четверг, 9 марта.

Гимнастка Владислава Уразова во&nbsp;время выступления на&nbsp;Спартакиаде. Международные федерации не спешат допускать россиян. Им нужные четкие указания МОК

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В январе исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17218651
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