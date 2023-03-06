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Сегодня, 18:00

Фигуристка Базарова о предложении МОК: «Нейтральный статус — хороший выход из тяжелой ситуации. Я бы согласилась»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вера Базарова.
Фото Антон Сергиенко, «СЭ»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить до международных стартов под нейтральным статусом россиян, не поддерживающих открыто вооруженные конфликты.

«Не хочется далеко уходить в политические дебри. Я сама сейчас далека от большого спорта, поэтому не мне, наверное, оценивать. Кричать, что отстранять россиян было несправедливо, я не буду. Время тяжелое, есть на то разные причины... Хочется верить, что найдутся компромиссы и пути решения ситуации.
Выступать под нейтральным флагом? На мой взгляд, хороший выход из тяжелой ситуации, более-менее позитивный выход для российских спортсменов. Знаю, что к нейтральному статусу относятся по-разному, особенно разного рода политики. Но я сама как спортсменка — за права спортсменов. И будь у меня такого рода выбор, я бы выбрала соревнования. Понимаю, что спортивный век короткий, и если на кону стоит единственная Олимпиада, к которой ты готовился всю свою жизнь... Ради нее на очень многое пойдешь, и не на такое», — сказала Базарова.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от любых международных стартов под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Фигурное катание
Олимпиада
МОК
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