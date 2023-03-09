Роднина жестко ответила канадке, выступившей против участия россиян в Олимпиаде: «Что сказала Вирту, вообще никого не волнует»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление канадкой фигуристки Тесса Вирту, выступившей против участия российских спортсменов в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Читала новость. Она не самая титулована фигуристка мира. У меня тоже три золота на Олимпиаде, но при этом я взяла еще десять чемпионатов мира. А то, что сказала Тесса Вирту, вообще никого не волнует», — сказала Роднина «СЭ».

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.