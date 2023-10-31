Тардиф назвал фактор, который может повлиять на допуск сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал «СЭ», от чего зависит возможный допуск России до Олимпийских игр 2026 года.

«Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне-2024/25 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.