Поздняков верит, что сборная России может быть допущена до Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал свои слова о том, что россияне могут быть допущены до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Рано или поздно они будут развиваться в том русле, о котором мечтал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен.

Но я уверен, что, в общем, любой саморегулирующийся организм, которым является в том числе международное олимпийское движение, выйдет из этого тупика. И, собственно говоря, я думаю, что ждать этого осталось недолго», — цитирует Позднякова «Известия».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.