Свищев: «Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпиады не имеет никакого смысла»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

16 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о передаче прав на трансляцию Олимпийских игр на территории Европы в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery.

«Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла, — цитирует Свищева ТАСС. — Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев? Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов».