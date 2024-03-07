Свищев назвал политикой двойных стандартов отказ МОК рассматривать отстранение израильских спортсменов от Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что олимпийский статус Израиля в преддверии Олимпиады в Париже не будет пересмотрен на фоне отстранения России.

«Политика двойных стандартов. Если к России и Белорусии могут санкции применять, то отстранение израильских спортсменов даже не обсуждается и не планируют им нейтральный статус давать. Хотя Арабский мир заявил о своем отношении к этой ситуации», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа в Париже. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.