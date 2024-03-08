Президент ОКР Поздняков поздравил женщин с 8 Марта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опубликовал поздравление с Международным женским днем.

«Дорогие и любимые наши женщины! Многие приятные для души любого человека чувства и состояния не случайно носят женские имена. Любовь, доброта, искренность, преданность — все это дары, которые вы бережно храните и делаете с их помощью нашу жизнь лучше.

Сегодня, поздравляя вас с замечательным весенним праздником, от всей души хочу пожелать всем прекрасным дамам — матерям, женам, дочерям, сестрам — счастья, радости и отличного настроения, независимо от календарной даты!

Пусть ваши мечты сбываются, надежды оправдываются, а вера в собственные силы и поддержку близких, когда она необходима, преумножаются с каждым новым днем!" - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Ранее «Зенит» опубликовал трогательный ролик к 8 Марта.