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8 марта, 12:07

Президент ОКР Поздняков поздравил женщин с 8 Марта

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опубликовал поздравление с Международным женским днем.

«Дорогие и любимые наши женщины! Многие приятные для души любого человека чувства и состояния не случайно носят женские имена. Любовь, доброта, искренность, преданность — все это дары, которые вы бережно храните и делаете с их помощью нашу жизнь лучше.

Сегодня, поздравляя вас с замечательным весенним праздником, от всей души хочу пожелать всем прекрасным дамам — матерям, женам, дочерям, сестрам — счастья, радости и отличного настроения, независимо от календарной даты!

Пусть ваши мечты сбываются, надежды оправдываются, а вера в собственные силы и поддержку близких, когда она необходима, преумножаются с каждым новым днем!" - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Ранее «Зенит» опубликовал трогательный ролик к 8 Марта.

Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov/824
Станислав Поздняков
ОКР
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