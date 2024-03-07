Свищев — о словах Баха: «Вместо поиска решений, он встал в агрессивную позу»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха, который считает, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию.

«Такие жесткие высказывания Баха меня удивляют. Вместо того, чтобы вступить в диалог с российскими спортивными властями и искать пути решение проблемы, он встал в агрессивную позу. Эти высказывания не могут не разочаровывать. Вероятно, его напрягают наши соревнования и активная позиция России в спорте. Но он должен понять причину этих спортивных инициатив. Спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Если не ошибаюсь, МОК должен поддерживать такие инициативы независимо от того, есть конфликт или нет. Но МОК считает по-своему. К сожалению, позиции Томаса Баха и некоторых чиновников не говорит о том, что в ближайшее время может выстроиться конструктивный диалог с российским спортивным сообществом», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил представителей России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.