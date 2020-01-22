Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады

Юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр. Турнир проходит в швейцарской Лозанне.

В первой пятерке у российской команды на лед вышли пара защитников Андрей Малявин — Кирилл Кудрявцев и тройка нападения Иван Мирошниченко — Илья Квочко — Матвей Мичков. В воротах с первых минут сыграл Сергей Иванов.

В составе россиян дубль оформил Мичков, по разу отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

Россия впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде.