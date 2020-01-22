Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады
Юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр. Турнир проходит в швейцарской Лозанне.
В первой пятерке у российской команды на лед вышли пара защитников Андрей Малявин — Кирилл Кудрявцев и тройка нападения Иван Мирошниченко — Илья Квочко — Матвей Мичков. В воротах с первых минут сыграл Сергей Иванов.
В составе россиян дубль оформил Мичков, по разу отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов.
Россия впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде.
?Что за день! Они сделали это! ?— Хоккей России (@russiahockey) January 22, 2020
В финале против США наши юниоры U16 забили четырежды, не пропустили ни разу — и вот уже мы чемпионы Юношеских Олимпийских игр! #Lausanne2020 #YouthOlympics#снамироссия pic.twitter.com/0d7Cej7h1V