Эмоции игроков сборной России после победы над США в финале юношеской Олимпиады-2020

22 января юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр.

В составе россиян дубль оформил Матвей Мичков, по разу отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

Олимпиада проходит в швейцарской Лозанне.

Радость сборной России после финальной сирены матча с США pic.twitter.com/bZKi5kpCrU — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) January 22, 2020

ЛУЧШИЕ! ??



Наши парни обыграли американцев в финале юношеской Олимпиады! Первые эмоции ? pic.twitter.com/oCpfcamxaF — СЭ Хоккей (@hockey_se) January 22, 2020

Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады