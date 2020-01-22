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Эмоции игроков сборной России после победы над США в финале юношеской Олимпиады-2020

19:06
Юниорская сборная России. Фото ФХР
Юниорская сборная России. Фото ФХР

22 января юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр.

В составе россиян дубль оформил Матвей Мичков, по разу отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

Олимпиада проходит в швейцарской Лозанне.

Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады

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