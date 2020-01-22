Эмоции игроков сборной России после победы над США в финале юношеской Олимпиады-2020
19:06
22 января юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр.
В составе россиян дубль оформил Матвей Мичков, по разу отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов.
Олимпиада проходит в швейцарской Лозанне.
Радость сборной России после финальной сирены матча с США pic.twitter.com/bZKi5kpCrU— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) January 22, 2020
ЛУЧШИЕ! ??— СЭ Хоккей (@hockey_se) January 22, 2020
Наши парни обыграли американцев в финале юношеской Олимпиады! Первые эмоции ? pic.twitter.com/oCpfcamxaF
Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады
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