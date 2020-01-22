Хоккеисты сборной России спели гимн после разгрома США в финале юношеской Олимпиады
19:20
22 января юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр. В составе российской команды отличились Матвей Мичков (дважды), по разу — Руслан Газизов и Вячеслав Малов.
Youtube-канал Olympic вел прямую трансляцию встречи. После награждения игроки национальной команды исполнили гимн РФ.
Россия впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде.
Гимн России на ЮОИ-2020 pic.twitter.com/eOoQgQCI16— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) January 22, 2020
Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады
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