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Хоккеисты сборной России спели гимн после разгрома США в финале юношеской Олимпиады

19:20
22 января. Лозанна. Сборная России (U16) — США — 4:0. Фото Youtube-канал «Olympic».
22 января. Лозанна. Сборная России (U16) — США — 4:0. Фото Youtube-канал «Olympic».

22 января юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр. В составе российской команды отличились Матвей Мичков (дважды), по разу — Руслан Газизов и Вячеслав Малов.

Youtube-канал Olympic вел прямую трансляцию встречи. После награждения игроки национальной команды исполнили гимн РФ.

Россия впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде.

Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады

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