Роднина прокомментировала допуск украинских спортсменов к соревнованиям, в которых участвуют россияне и белорусы

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о снятии с украинских спортсменов запрета на участие в соревнованиях с россиянами и белоусами.

«У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам. С одной стороны, за местных атлетов можно было бы порадоваться, ведь они смогут спокойно выступать без всяких запретов. С другой, по тому, как они ведут себя по отношению к российским коллегам, я не хочу ничего о них говорить. Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения», — приводит слова Родниной RT.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет со спортсменов на участие в турнирах вместе с россиянами и белорусами.