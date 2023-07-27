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Сегодня, 16:45

Роднина прокомментировала допуск украинских спортсменов к соревнованиям, в которых участвуют россияне и белорусы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о снятии с украинских спортсменов запрета на участие в соревнованиях с россиянами и белоусами.

«У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам. С одной стороны, за местных атлетов можно было бы порадоваться, ведь они смогут спокойно выступать без всяких запретов. С другой, по тому, как они ведут себя по отношению к российским коллегам, я не хочу ничего о них говорить. Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения», — приводит слова Родниной RT.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет со спортсменов на участие в турнирах вместе с россиянами и белорусами.

Источник: rt.com
Ирина Роднина
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