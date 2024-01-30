Радионова надеется, что Валиева выиграет Олимпиаду после окончания дисквалификации

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

CAS объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Камила — бриллиант фигурного катания. Она одна из лучших одиночниц, самая талантливая фигуристка, которую я видела за последнее время. И вот таким решением загубить ей карьеру — очень жестко. Решение, которое ей вынесли, слишком суровое. Я бы очень хотела, чтобы после дисквалификации Камила вернулась в большой спорт, потому что она способна на это. После дисквалификации вернуться и выиграть Олимпиаду — это было бы что-то невероятное, но я верю в ее силу. Она единственная из девчонок, кто продолжил кататься после Олимпийских игр. Она находила силы кататься в такой непростой обстановке. И кататься на очень высоком уровне. Мне кажется, Камиле под силу потом будет вернуться. Это будет тяжело, но если она захочет, то у нее обязательно получится», — сказала Радионова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

30 января сборная России лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой. Россия переместилась на третье место в командном турнире, на ее счету стало 54 очка. Первое место заняла сборная США (65), серебряные медали перешли к сборной Японии (63). Сборная Канады осталась на четвертом месте, у этой команды 53 очка.