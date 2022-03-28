Путин проведет встречу с российскими олимпийцами 6 апреля

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, когда пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с победителями и призерами Олимпиады в Пекине.

«Неделю назад была такая информация, об изменении дат нам никто не говорил. Поэтому мы предупредили спортсменов о том, что на 6 апреля запланировано. Только вернулся с чемпионата России, обновлений никаких не было», — приводит слова Дубровского ТАСС.

На зимних Играх в Пекине россияне завоевали 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.