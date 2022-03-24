Матыцин провел встречу с руководителями общероссийских федераций по национальным и неолимпийским видам спорта

24 марта министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с руководителями общероссийских федераций по национальным и неолимпийским видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Участники встречи обсудили меры по обеспечению устойчивости в сфере культуры и спорта, спортивной подготовки, развития видов спорта и привлечения молодежи.

В мероприятии участвовало 70 представителей общероссийских спортивных организаций, а также заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Роман Илиев.

«Мы не уходим от своих приоритетов и не вносим кардинальных изменений в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Продолжаем так же заниматься развитием спортивной инфраструктуры, массового и корпоративного спорта, национальных и неолимпийских видов спорта с вашим активным участием», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

«Нам совместно необходимо продумать организацию и проведение масштабных соревнований с участием зарубежных команд, так как российские спортсмены не выступят на Всемирных летних играх. Это должно стать для наших атлетов дополнительным стимулом для развития их спортивного мастерства и демонстрации их приверженности принципам честного и чистого спорта», — приводит слова заместителя министра спорта РФ Одеса Байсултанова пресс-служба организации.