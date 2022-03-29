Глава оргкомитета Олимпийских игр 2026 года покинет свой пост

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, Винченцо Новари покинет занимаемый пост, сообщает Inside the games.

Новари был назначен на данную должность в ноябре 2019 года. Ожидается, что он официально сложит полномочия 6 апреля.

Одной из причин ожидаемого ухода Новари называется его «неопытность в сфере спортивной индустрии».

Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение главных стартов четырехлетия в июне 2019 года на сессии МОК в Лозанне.