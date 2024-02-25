Президент ОКР Поздняков: «Активно взаимодействуем с новыми регионами»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о взаимодействии с олимпийскими советами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Нам предстоит еще многое сделать в новых регионах: ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В октябре прошлого года они вошли в состав ОКР. Мы активно взаимодействуем с ними для полноценного включения в наши программы», — сказал Поздняков.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.