Мамиашвили назвал ожидаемым решение CAS по апелляции ОКР о приостановке членства в МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Кто-то ожидал другого решения? Не было никакой надежды. Данное решение было ожидаемым. Я до сих пор помню, как наших паралимпийцев за два дня до начала Игр отстранили. Никакого протокольного права в нашем отношении нет. Но нужно становиться сильнее, развивать спорт и добиваться побед», — сказал Мамиашвили «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.