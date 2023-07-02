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Сегодня, 12:05

Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в спортивных соревнованиях в стране

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

Правительство Чехии одобрило запрет на участие российских спортсменов в любых турнирах и матчах, проходящих в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Аналогичный запрет распространяется на участие чешских спортсменов в соревнованиях на территории России.

Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против любой формы участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за ситуации на Украине.

В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

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