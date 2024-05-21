Сборная Ирана будет выступать на Олимпиаде в Париже под именем погибшего президента Раиси

Сборную Ирана на Олимпийских играх 2024 года в Париже назовут в честь погибшего президента Эбрахима Раиси, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета страны.

Команду назовут «Хадем ар-Реза», что значит «слуга имама Резы». Гибель Раиси пришлась на дни почитания имама Резы, одного из проповедников у мусульман-шиитов.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.