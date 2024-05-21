Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 09:19

Сборная Ирана будет выступать на Олимпиаде в Париже под именем погибшего президента Раиси

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборную Ирана на Олимпийских играх 2024 года в Париже назовут в честь погибшего президента Эбрахима Раиси, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета страны.

Команду назовут «Хадем ар-Реза», что значит «слуга имама Резы». Гибель Раиси пришлась на дни почитания имама Резы, одного из проповедников у мусульман-шиитов.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

2
0
Читайте также
Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ
На Олимпиаде в Париже будет запрет на символику России
Путин утвердил порядок выезда из страны допущенных к гостайне россиян
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине и в Сирии
Россияне рассказали об отпуске мечты
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украина объявила об участии в Олимпиаде в Париже

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости