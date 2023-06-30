Посол МИД России считает, что Игры БРИКС станут дополнением к Олимпиаде

Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев завил, что Игры БРИКС не станут заменой Олимпиаде, а будут их дополнением.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Россия пытается организовать политизированные спортивные игры. «Могу сказать точно, что одним из лозунгов БРИКС является то, что БРИКС, не контр-, а всегда про- что-то. В этом смысле Игры БРИКС не будут проводиться как противовес, альтернатива, замена Олимпийским играм. В любом случае будет дополнение, еще одна возможность для честных соревнований между спортсменами стран БРИКС или кого-нибудь еще», — цитирует Князева РИА «Новости Спорт».