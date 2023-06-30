Посол МИД России считает, что Игры БРИКС станут дополнением к Олимпиаде
Посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев завил, что Игры БРИКС не станут заменой Олимпиаде, а будут их дополнением.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Россия пытается организовать политизированные спортивные игры.
«Могу сказать точно, что одним из лозунгов БРИКС является то, что БРИКС, не контр-, а всегда про- что-то. В этом смысле Игры БРИКС не будут проводиться как противовес, альтернатива, замена Олимпийским играм. В любом случае будет дополнение, еще одна возможность для честных соревнований между спортсменами стран БРИКС или кого-нибудь еще», — цитирует Князева РИА «Новости Спорт».
Игры БРИКС планируется провести на 12 аренах Казани в июне 2024 года (то есть до Олимпиады в Париже). В программу соревнований войдет 22 вида спорта.
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