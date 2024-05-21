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Париж-2024

Сегодня, 15:45

Арбузов пробился в финал чемпионата мира по дзюдо

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Российский дзюдоист Тимур Арбузов вышел в финал чемпионата мира по дзюдо. Соревнования проходят в Абу-Даби.
В полуфинале в весовой категории до 81 кг он победил грузина Димитри Гочилаидзе и за золото соревнований поборется с Тато Григалашвили. Решающая схватка состоится вечером 21 мая.
Медаль Арбузова станет первой для россиян на чемпионате мира. В первые два дня спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, не удалось отобраться в финальную стадию соревнований.
Олимпиада
Дзюдо
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