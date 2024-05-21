Арбузов пробился в финал чемпионата мира по дзюдо

Российский дзюдоист Тимур Арбузов вышел в финал чемпионата мира по дзюдо. Соревнования проходят в Абу-Даби.

В полуфинале в весовой категории до 81 кг он победил грузина Димитри Гочилаидзе и за золото соревнований поборется с Тато Григалашвили. Решающая схватка состоится вечером 21 мая.