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В USADA обвинили ВАДА в манипуляции фактами, чтобы отвлечь внимание от китайских пловцов

Руслан Минаев
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ВАДА.
Фото Global Look Press

В Американском антидопинговом агентстве (USADA) считают, что глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька пытается манипулировать фактами, чтобы отвлечь внимание от ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на релиз USADA.

«Вторым классическим ответом является нападение на посланника, что происходит сейчас, когда Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды, чтобы совершать личные нападки, опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США», — говорится в релизе.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил ВАДА и Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в сокрытии информации в деле пловцов. 17 мая Банька назвал заявления USADA лицемерными.

18 мая в РУСАДА призвали ВАДА рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте антидопинговых стандартов.

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Источник: РИА
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