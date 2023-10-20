Поздняков — о важности ОКР: «Являемся полноправным участником экономической деятельности в сфере спорта»

Глава ОКР Станислав Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал о важности работы организации.

«Самое важное на сегодняшний день направление нашего взаимодействия — экономическое. Как вы прекрасно знаете, на протяжении последних 10 лет ОКР перестал быть организацией, занимающейся исключительно организацией выездов на Олимпийские игры. Раньше нас даже называли «туристическим бюро». Но теперь мы являемся полноправным участником экономической деятельности в сфере спорта. И те отношения, которые мы наладили за последние годы, позволяли нам с осторожным оптимизмом считать, что спорт высших достижений развивается в верном направлении. Растет спортивное мастерство, увеличивается количество медалей на Играх. Хотя на последних Олимпиадах у нас было не так много золота, но по общему число наград наши спортсмены входили в число сильнейших в мире, как в Токио, так и в Пекине. Это плоды, в первую очередь, эффективной работы руководителей федераций. Ваш успех является нашим общим успехом, цели и задачи у нас общие», — сказал Поздняков.

Ранее он заявил, что что основной целью ОКР является формирование предпосылок возвращения в международный спорт на равных позициях.