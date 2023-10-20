Поздняков: «Спортивная дипломатия должна служить гуманитарным идеалам»

Глава ОКР Станислав Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава» назвал цели дипломатической работы организации и обратил внимание на разницу со стратегиями ряда зарубежных стран.

— Большинство таких стратегий регламентируют использование спортивной дипломатии в политических целях, — отметил Поздняков. — Мы же, в свою очередь, стремимся в противоположном направлении. Спортивная дипломатия должна служить большей международной открытости, противостоять политическому влиянию на спорт. Мы хотим не просто добиться представительства в международных организациях, а сделать спорт инструментом общения и стремиться к гуманитарным идеалам, о которых мечтал барон де Кубертен. Это мое личное убеждение.

Напомним, что на форуме в Перми присутствуют представители целого ряда зарубежных стран.