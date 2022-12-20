Поздняков рассказал, что будет делать ОКР в случае недопуска россиян на Олимпиаду-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о планах ОКР на случай недопуска россиян на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

В декабре президент Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс выступила с предложением допустить россиян к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Приоритетный сценарий — российские спортсмены примут участие в Олимпиаде 2024 года, пройдя отбор. В ином случае будет реализован альтернативный сценарий, который предусматривает полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх без ограничений не раньше 2026 года. В связи с этим мы разработали программу развития олимпийских видов спорта, направленную на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи. Цель — подготовка нового поколения спортсменов, чтобы на следующих после Парижа летних Играх в Лос-Анджелесе войти в тройку общего зачета», — приводит слова Позднякова ТАСС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.