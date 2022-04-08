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Сегодня, 13:09

«Исполком FIL вышел за пределы своей компетенции». ОКР положительно оценил решение арбитражного суда по российским саночникам

ОКР заявил, что решение Исполкома FIL было продиктовано исключительно политическими мотивами
Роман Шишов
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) положительно оценил решение Арбитражного суда в отношении российских саночников.

«Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение Исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия, — говорится в сообщении на сайте ОКР. - Кроме того, арбитраж указал, что Исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении Федерации санного спорта России и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений.

ОКР особо подчеркивает, что указанная аргументация Арбитражного суда FIL полностью совпадает с принципиальной позицией Олимпийского комитета России, которая была изложена в заявлении Исполкома ОКР от 3 марта 2022 года...

Надеемся, что вынесенное 7 апреля 2022 года решение Арбитражного суда FIL станет важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций".

Сегодня, 8 апреля, стало извнестно, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://olympic.ru/
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