Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» информацию о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации.

«Начнем с того, что первоначально вручения машин могло и не быть. Это не государственное обязательство. Здесь ничего особенного нет. Мы знаем, как неадекватно подняли цены на машины. Понятно, что компенсация будет сопоставима со стоимостью машины на тот момент. Когда я выиграла чемпионат мира, нам вообще ничего не дали от государства. Знаю, что кто-то даже ходил в суд. Бывают такие периоды. Нам не заплатили ни копейки, хотя это было положено. Жаловаться ты просто не имеешь права», — сказала Журова «СЭ».

В субботу, 9 апреля, Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.