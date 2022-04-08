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Сегодня, 11:47

Российских саночников допустили до международных стартов

Президент ФССР сообщила, что Арбитражный суд удовлетворил апелляцию на отстранение российских спортсменов
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский саночник Александр Денисьев.
Фото Global Look Press

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами, — цитирует ТАСС Гарт. — Мы считаем, что согласно уставу исполком FIL не имел права отстранять наших спортсменов от участия в международных стартах, а наших представителей в рабочих группах международной федерации — от работы. Также считаем несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования».

2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян.

30 марта министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Федерация санного спорта России находится под угрозой исключения из Международной федерации санного спорта (FIL).

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Федерация санного спорта России под угрозой исключения из международной структуры
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