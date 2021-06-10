Поедет ли НХЛ на Олимпиаду? Live c Зислисом — в 13.00
10:46
Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин в 13.00 обсудят в эфире на YouTube-канале «СЭ» последние события в мире хоккея.
Главные темы:
— Закрытие сезона КХЛ — в лиге выбрали лучших
— Последние трансферы КХЛ
— Кубок Стэнли — «Тампа», «Айлендерс» и «Монреаль» уже в полуфинале НХЛ
— Сборная и Олимпиада
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