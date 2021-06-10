Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Поедет ли НХЛ на Олимпиаду? Live c Зислисом — в 13.00

10:46
Теги:

Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин в 13.00 обсудят в эфире на YouTube-канале «СЭ» последние события в мире хоккея.

Главные темы:

— Закрытие сезона КХЛ — в лиге выбрали лучших

— Последние трансферы КХЛ

— Кубок Стэнли — «Тампа», «Айлендерс» и «Монреаль» уже в полуфинале НХЛ

— Сборная и Олимпиада

Опрос

проголосовало: 75279
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020, группа F: квартет смерти с тремя чемпионами Европы
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Перевозчика денег со стрельбой ограбили на МКАД
За обвиненного в сексизме комика Абрамова вступилась жена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд