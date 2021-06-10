Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин в 13.00 обсудят в эфире на YouTube-канале «СЭ» последние события в мире хоккея.

Главные темы:

— Закрытие сезона КХЛ — в лиге выбрали лучших

— Последние трансферы КХЛ

— Кубок Стэнли — «Тампа», «Айлендерс» и «Монреаль» уже в полуфинале НХЛ

— Сборная и Олимпиада