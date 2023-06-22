Политолог Голубкова: «Томас Бах фактически подтвердил, что раскол олимпийского движения уже близко»

Российский политолог Наталья Голубкова прокомментировала выступление Томаса Баха в четверг на внеочередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«С февраля этого года я говорю о том, что решения МОК приближают раскол олимпийского движения, после которого оно перестанет существовать в прежнем виде. Выступление Томаса Баха на внеочередной сессии МОК полностью подтверждает мои слова. Президент МОК обеспокоен угрозой разрушения системы мирового спорта», — заявила Голубкова.

«Вместе с тем, на сессии принимаются решения, которые этот раскол усугубляют: Международная ассоциация бокса (IBA) под руководством Умара Кремлева лишена признания, в отношении членов МОК из России инициированы проверки на отношение к спецоперации и вооруженным силам. Это говорит о том, что западные группы влияния во главе с США в данный момент стали сильнее, — заверила Голубкова. — Об этом же свидетельствуют слова Баха про «силы, стремящиеся разрушить единую систему мирового спорта».