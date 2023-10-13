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Сегодня, 13:40

В МОК рассказали, почему не отстранены Исинбаева и глава ФТР Тарпищев

Виктория Кравченко
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Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава МОК Томас Бах рассказал, почему организация не отстранила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву и президента ФТР Шамиля Тарпищева.

«Исинбаева и Тарпищев не имели контрактов с армией и не поддерживали СВО», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации. Ранее спортсменка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на восемь лет в августе 2016 года.

В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231013/isinbaeva_tarpischev-1902519660.html?in=l
Елена Исинбаева
Шамиль Тарпищев
МОК
12
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