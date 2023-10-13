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Олимпиада

Сегодня, 13:15

Исполком МОК утвердил включение пяти видов спорта в программу Олимпиады-2028

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что исполком организации утвердил включение пяти видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

Как сообщает ТАСС, в программу были включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты», — приводит ТАСС слова Баха.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) с 14 по 30 июля.

Лос-Анджелес уже дважды принимал летние Игры (1932 и 1984), а США последний раз проводил их в 1996 году в Атланте.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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