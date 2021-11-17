МОК отказался от определения уровня тестостерона при секс-контроле

Международный олимпийский комитет заявил, что федерация по видам спорта отныне вольны сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и спортсменок с особенностями полового развития. Требование, согласно которому для выступления в женских дисциплинах на Играх необходимо иметь уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев, отныне не действует.

Специалисты, нанятые МОК, пришли к выводу, что нет прямых доказательств прямого влияния тестостерона на результаты, а терапия по снижению уровня мужского гормона без медицинских показаний вредит здоровью спортсменок. Визуальные осмотры и проверки хромосомного набора при секс-контроле также названы «унизительным» и «нежелательными».

Таким образом МОК окончательно снял с себя ответственность за ситуации с Кастер Семеня и другими андрогенными бегуньями, а также с тяжелоатлеткой-трансгендером Лорел Хаббард и ей подобными. Провозглашены 10 принципов по данному вопросу, но все они являются абстрактными и в основном посвящены правам человека и инклюзивности. Четко обозначается лишь отказ от теории о том, что трансгендерные спортсменки априори имеют преимущество перед природными женщинами. Но даже эти принципы носят характер рекомендаций.

Весь процесс поддержания справедливой конкуренции в женском спорте, в том числе на Олимпийских играх, теперь целиком находится в компетенции международных федераций.