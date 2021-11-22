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Великая, Борзаковский, Ромашина и Гамова стали кандидатами в комиссию спортсменов ОКР

11:51
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский и двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова являются кандидатами на включение в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Также кандидатами являются семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, двукратный олимпийский чемпион и главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, бронзовый призер Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова, бронзовый призер Олимпийских игр по гребному слалому Павел Эйгель, член сборной России по гребле на байдарках и каноэ Елена Прохорова.

Расширенное заседание комиссии спортсменов проходит сегодня в здании ОКР. Действующим председателем комиссии является Софья Великая.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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