Конкур исключат из программы современного пятиборья к Олимпиаде-2028

Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил об исключении конкура из программы современного пятиборья к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы взяли на себя обязательство пересмотреть и защитить дисциплину верховой езды после перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио. Но жизнь в олимпийском движении быстро меняется. Решение о замене конкура было принято после того, как наш исполнительный совет UIPM одобрил ряд рекомендаций, сделанных комиссией по инновациям UIPM после двухдневной встречи в Монако на прошлой неделе», — говорится в заявлении UIPM.

Соревнования по современному пятиборью проводятся на Олимпийских играх с 1912 года. В программу входят фехтование, плавание, конкур и лазер-ран.

Конкур исключат из современного пятиборья после истории с жестоким обращением с лошадью на Олимпийских играх в Токио.