Решение о будущем современного пятиборья на Олимпиаде может быть принято в конце ноября

Решение об исключении конкура из программы современного пятиборья может быть принято в ноябре на заседании исполкома Международного союза современного пятиборья.

«У меня есть такая информация, но в истории пятиборья всякое бывало, это первый олимпийский вид спорта, который был основан бароном Пьером де Кубертеном, — сказал вице-президент UIPM Вячеслав Аминов ТАСС. — Эта тема прозвучала впервые на Олимпийских играх в Токио, когда немецкая спортсменка не так обошлась с лошадью и общество защиты животных выступило с претензиями, но есть конный спорт, который тоже является олимпийским видом. Ежегодный исполком международной федерации пройдет 25-26 ноября в Монако, 26-27 ноября там же пройдет конгресс, конечно, мы будем обсуждать этот вопрос. Пока что мы на уровне международной федерации собрали предложения с различными вариантами, на исполкоме проанализируем их и будем принимать какие-то решения».

Соревнования по современному пятиборью проводятся на Олимпийских играх с 1912 года. В программу входят фехтование, плавание, конкур и лазер-ран.

Конкур исключат из современного пятиборья после истории с жестоким обращением с лошадью на Олимпийских играх в Токио.