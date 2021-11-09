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Бах заявил, что Международный олимпийский комитет продолжит бороться с коррупцией в спорте

14:29
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил на международном форуме, который посвящен борьбе с коррупцией в спорте.

«МОК будет продолжать бороться с коррупцией в спорте, будем делать это совместно национальными федерациями на международном уровне. На Олимпиаде в Токио не было ни одного случая коррупции, и Игры показали, что мы можем добиваться успехов, быть сильнее и быстрее только сообща. И именно поэтому мы обновили олимпийский слоган, который теперь звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе», — приводит слова Баха ТАСС.

Международный форум, посвященный коррупции в спорте, объединяет более 500 представителей олимпийского движения, правительств, межправительственных агентств, букмекерских контор и других экспертов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12871715

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Екатерина Савостина все материалы автора
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